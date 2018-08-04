Хотела отвадить несчастье. Женщина умерла в гробу во время религиозного ритуала

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Вечером второго августа женщина легла в гроб, но спустя два часа сообщила, что у неё проблемы с дыханием, и вышла. Её приятель и ещё один участник ритуала уговорили её лечь в гроб вновь и попробовать продержаться в нём подольше, а сами легли спать снаружи. Когда же они открыли гроб утром, то обнаружили женщину мёртвой. При этом отмечается, что следов гвоздей на гробе обнаружено не было.Полиция считает, что женщина провалилась в глубокий сон или потеряла сознание, когда находилась внутри. Вскрытие тела умершей будет проведено четвёртого августа для определения точной причины смерти.Также сообщается, что женщина могла скончаться от теплового удара в воздухонепроницаемом гробу. Правоохранителям предстоит решить, предъявлять ли её знакомым обвинения в халатности, повлёкшей за собой смерть человека.