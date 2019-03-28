Химики создают синтетический алкоголь, который не имеет негативных последствий

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Разрабатываемый учеными синтетический спирт получил название Alcarelle. Молекула такого вещества, добавленная в напиток, позволит почувствовать легкое опьянение. При этом вещество не будет вызывать токсикологический эффект, как обычный алкоголь. Употребление последнего приводит не только к похмелью, но и к различным онкологическим заболеваниям.Сейчас исследователи под руководством Дэвида Натта работают над тем, чтобы придать молекуле синтетического спирта так называемый «пиковый эффект», который не позволит состоянию легкого опьянения перейти в сильное опьянение.«Мы знаем, на какие участки мозга алкоголь оказывает «позитивный» и «негативный» эффект и что за это ответственно — например, ГАМК, серотонин и дофамин. Эффект алкоголя сложен, но можно постараться нацеливаться именно на нужные участки мозга для достижения необходимого результата и отсутствия похмелья», - сообщает Дэвид Натт.