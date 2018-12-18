Я нашел ошибку
Главные новости: 
Криптовалютный бизнесмен Вонг Чинг Кит из Гонконга был задержан полицией после того, как разбрасывал деньги в самом бедном районе города.
В Гонконге миллионер осыпал бедных деньгами, и теперь ему грозит тюрьма
Во вторник, 18 декабря, в Москве состоялось заседание наблюдательного совета Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.
Дмитрий Азаров возглавил наблюдательный совет Самарского университета
Многие обратили внимание, что его предложение сильно отличается от позиции годичной давности, которую высказывал политик.
Губернатор Нью-Йорка предложил легализовать марихуану
При этом Гуцериев отметил, что гендиректор цирка на проспекте Вернадского никогда не обращался к нему лично.
Гуцериев намерен подать в суд на Запашного
В нижней палате парламента поясняют, что законопроект в первую очередь направлен на граждан Украины.
Госдума приняла закон об упрощённом получении российского гражданства
В результате размещения отходов был перекрыт и загрязнен тяжелыми металлами, нефтепродуктами плодородный слой почвы, причинен вред растительному и животному миру.
Организация, занимавшаяся вывозом мусора в Богатовском районе, за нанесенный экологический ущерб в 106 млн рублей, ответит перед судом
В Самаре продолжается акция
"Крылья Советов" продолжают дарить подарки самарским детям
Участие в нем приняли представители Роскосмоса, руководство «РКЦ «Прогресс», члены правительства Самарской области, ректорат вуза и ученые.
Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в Москву провел заседание наблюдательного совета Самарского университета
сегодня  Вторник, 18 декабря, 21:43
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/12:
USD 66.62
0.19
EUR 75.38
-0.01
Искать
Новости /  В мире  

Губернатор Нью-Йорка предложил легализовать марихуану

18 декабря 2018 20:55
56
Многие обратили внимание, что его предложение сильно отличается от позиции годичной давности, которую высказывал политик.
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо намерен внести на рассмотрение законодательной ассамблеи штата законопроект, разрешающий употребление марихуаны в рекреационных целях, передает life.ru.

— Давайте легализуем употребление взрослыми марихуаны раз и навсегда, — заявил он, оглашая свои законодательные инициативы на первые 100 дней следующего года в "Твиттере".

Многие заметили, что эта идея губернатора идёт вразрез с его ранними высказываниями. Так, например, в феврале этого года Куомо назвал марихуану наркотиком, провоцирующим потребление иных веществ и последующую зависимость от них.

В США в 10 из 50 штатов, а также в столичном округе Колумбия разрешено употребление марихуаны в рекреационных целях, а в 33 штатах — в медицинских целях. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1731
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
652
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
1035
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
926
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
648
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
619
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1163
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1033
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1404
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1801
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1890
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3110
Весь список

Мероприятия
Рождественский подарок от САТОБ: концерт артистов Молодежной оперной программы
Учителя и школьники из Самарской области приняли участие в форуме «ПроеКТОриЯ»
"От ВЧК до ФСБ. 100 лет служения Отечеству". Александр Хинштейн открыл уникальную выставку
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные