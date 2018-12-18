Губернатор Нью-Йорка предложил легализовать марихуану
18 декабря 2018 20:55
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— Давайте легализуем употребление взрослыми марихуаны раз и навсегда, — заявил он, оглашая свои законодательные инициативы на первые 100 дней следующего года в "Твиттере".
Многие заметили, что эта идея губернатора идёт вразрез с его ранними высказываниями. Так, например, в феврале этого года Куомо назвал марихуану наркотиком, провоцирующим потребление иных веществ и последующую зависимость от них.
В США в 10 из 50 штатов, а также в столичном округе Колумбия разрешено употребление марихуаны в рекреационных целях, а в 33 штатах — в медицинских целях.
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