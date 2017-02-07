Группа Black Sabbath дала последний концерт
7 февраля 2017 09:07
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Знаменитая британская группа Black Sabbath выступила с последним концертом в истории коллектива в родном для музыкантов Бирмингеме в рамках прощального тура The End.
Музыканты исполнили 15 своих хитов. В финале двухчасового шоу 68-летний лидер группы Оззи Осборн поблагодарил поклонников за многолетнюю преданность, пишет newsru.com.
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