Греция погрузилась в 24-часовую всеобщую забастовку
14 декабря 2017 09:33
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Забастовки проходят в метро и наземном общественном транспорте, не вышли газеты и выпуски новостей на радио и телевидении, в портах остались паромы и пассажирские суда.
В центре Афин сегодня ожидаются митинги и демонстрации. Греческие трудящиеся протестуют против мер правительства и его обязательств по меморандумам с кредиторами. Они не довольны массовыми увольнениями, нарушениями трудового законодательства и "серых" зарплат.
Люди протестуют против новых сокращений зарплат и пенсий, против безработицы, тяжелого налогообложения трудящихся и пенсионеров, против нищеты и социальной изоляции, передает Радио Маяк.
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