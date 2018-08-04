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Гражданин Египта пытался вплавь добраться из России в Эстонию
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Новости /  В мире  

Гражданин Египта пытался вплавь добраться из России в Эстонию

4 августа 2018 16:43
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В настоящий момент нарушитель передан российским пограничникам, возбуждено уголовное дело.
В Эстонии сотрудники пограничной службы задержали на реке Нарва гражданина Египта, который пытался вплавь незаконно пересечь российско-эстонскую границу. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции и погранохраны балтийской республики, передает life.ru.

— Прибывшие к месту инцидента на катере пограничники вытащили из воды тонущего мужчину и доставили его в город Нарва-Йыэсуу. Медицинская помощь ему не потребовалась, — отметили в эстонском ведомстве.

Мужчина не имел при себе никаких документов, но сам себя он назвал гражданином Египта. Эстонские пограничники передали задержанного своим российским коллегам. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. 
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