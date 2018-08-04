Гражданин Египта пытался вплавь добраться из России в Эстонию

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— Прибывшие к месту инцидента на катере пограничники вытащили из воды тонущего мужчину и доставили его в город Нарва-Йыэсуу. Медицинская помощь ему не потребовалась, — отметили в эстонском ведомстве.Мужчина не имел при себе никаких документов, но сам себя он назвал гражданином Египта. Эстонские пограничники передали задержанного своим российским коллегам. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.