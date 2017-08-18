Граждане не менее 18 государств пострадали в результате наезда фургона в центре Барселоны

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Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на местные власти. По данным Sky News, речь идет, в частности, о гражданах и подданных Франции, Германии, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Румынии, Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии и Алжира.Граждан России в этом списке нет. При этом, отмечает телеканал, непонятно, идет ли речь о пострадавших или же о погибших. По последним данным жертвами теракта стали 13 человек. Более 100 человек пострадали, состояние 15 из них оценивается как тяжелое.Тем не менее, российские дипломаты выясняют, есть ли в числе жертв и пострадавших наши сограждане. Посольство России в Мадриде открыло горячую линию, где можно получить информацию о россиянах, которые находились в момент теракта в Барселоне. Для звонка из России - номер 8 10 34-93-214-21-24? передает Радио Маяк.