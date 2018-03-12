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Государственное космическое агентство Украины готово построить космодром в Австралии

12 марта 2018 23:57
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По словам украинского посла в Канберре, начать работы по его возведению Киев готов, как только появится подходящая площадка.
Как сообщает РБК, посол Украины в Австралии Николай Кулинич в интервью изданию The West Australian рассказал, что Киев направил австралийскому правительству предложение по строительству космодрома в северо-западном округе Кимберли. По его словам, у Украины есть необходимые технические знания и опыт, чтобы этот проект реализовать.

«Это предложение очень реалистично. Украина может начать хоть завтра, если у нас будет для этого площадка. Мы готовы поделиться специалистами и опытом, если у Австралии есть земля, которую можно использовать», — приводит слова Кулинича The West Australian. По словам дипломата, для оценки стоимости проекта Киеву потребуется около двух лет.

Как отмечает издание, впервые предложение о строительстве космодрома от Государственного космического агентства Украины австралийскому правительству поступило еще в 2016 году, однако пока проект достаточной поддержки не получил.

В официальном предложении агентства говорится, что космодром, если он будет построен, станет «крупной площадкой для космических запусков в Азии» и сможет обслуживать коммерческие запуски региональных партнеров Австралии — Японии, Сингапура, Южной Кореи и Индонезии, пишет The West Australian.

Для строительства космодрома потребуется от 5 тыс. до 7 тыс. кв. км, предпочтительно в районе авиабазы Кёртин. Земельный участок Космическое агентство Украины рассчитывает взять в долгосрочную коммерческую аренду. При этом перед началом стройки Киеву необходимо будет получить ряд разрешений на строительство от австралийских властей, отмечает издание.​

Строительство украинского космодрома в Австралии «теоретически возможно», считает член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Александр Железняков. По его словам, если пусковая площадка будет построена, эксплуатировать ее смогут также Новая Зеландия, Индонезия и Сингапур, однако называть его крупнейшим в Азии — некорректно.

«Даже если такой космодром будет построен, он, во-первых, не будет самым крупным, крупнее есть у Китая, а во-вторых, Австралия — это не Азия. Кто-то запутался с географией», — отметил в разговоре с РБК Железняков.

Он также указал, что в штате Южная Австралия с 1947 года есть космодром-полигон Вумера, который сейчас не эксплуатируется.

«На космодроме Вумера есть инфраструктура, которая позволяет доставлять туда грузы — в теории космодром Украины может располагаться там. Сама Украина в последние годы ведет разработку собственных перспективных космических носителей, таких как «Циклон-4». В частности, для строительства стартовой площадки Украина ведет переговоры с Бразилией и Канадой и вот теперь с Австралией», — рассказал он.

Развитие космической отрасли в стране лоббирует сенатор от Западной Австралии Линда Рейнольдс, отмечает The West Australian. По словам Рейнольдс, географическое положение этого региона «идеально» подходит для запусков ракет.


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