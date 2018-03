Государственное космическое агентство Украины готово построить космодром в Австралии

181

«Это предложение очень реалистично. Украина может начать хоть завтра, если у нас будет для этого площадка. Мы готовы поделиться специалистами и опытом, если у Австралии есть земля, которую можно использовать», — приводит слова Кулинича The West Australian. По словам дипломата, для оценки стоимости проекта Киеву потребуется около двух лет.Как отмечает издание, впервые предложение о строительстве космодрома от Государственного космического агентства Украины австралийскому правительству поступило еще в 2016 году, однако пока проект достаточной поддержки не получил.В официальном предложении агентства говорится, что космодром, если он будет построен, станет «крупной площадкой для космических запусков в Азии» и сможет обслуживать коммерческие запуски региональных партнеров Австралии — Японии, Сингапура, Южной Кореи и Индонезии, пишет The West Australian.Для строительства космодрома потребуется от 5 тыс. до 7 тыс. кв. км, предпочтительно в районе авиабазы Кёртин. Земельный участок Космическое агентство Украины рассчитывает взять в долгосрочную коммерческую аренду. При этом перед началом стройки Киеву необходимо будет получить ряд разрешений на строительство от австралийских властей, отмечает издание.​Строительство украинского космодрома в Австралии «теоретически возможно», считает член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Александр Железняков. По его словам, если пусковая площадка будет построена, эксплуатировать ее смогут также Новая Зеландия, Индонезия и Сингапур, однако называть его крупнейшим в Азии — некорректно.«Даже если такой космодром будет построен, он, во-первых, не будет самым крупным, крупнее есть у Китая, а во-вторых, Австралия — это не Азия. Кто-то запутался с географией», — отметил в разговоре с РБК Железняков.Он также указал, что в штате Южная Австралия с 1947 года есть космодром-полигон Вумера, который сейчас не эксплуатируется.«На космодроме Вумера есть инфраструктура, которая позволяет доставлять туда грузы — в теории космодром Украины может располагаться там. Сама Украина в последние годы ведет разработку собственных перспективных космических носителей, таких как «Циклон-4». В частности, для строительства стартовой площадки Украина ведет переговоры с Бразилией и Канадой и вот теперь с Австралией», — рассказал он.Развитие космической отрасли в стране лоббирует сенатор от Западной Австралии Линда Рейнольдс, отмечает The West Australian. По словам Рейнольдс, географическое положение этого региона «идеально» подходит для запусков ракет.