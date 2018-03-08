Глава лесной службы США ушел в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах в возглавляемом им ведомстве
8 марта 2018 18:38
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«Я решил, что прямо сейчас нужно покинуть пост главы лесной службы и дать дорогу новому лидеру, который сможет обеспечить успех для всех сотрудников и ведомства», — говорится в письме. Решение об отставке вступает в действие незамедлительно.
Тук отметил, что восхищается смелостью женщин, которые рассказали о сексуальных домогательствах, и что руководство лесной службы решило направить свои ресурсы на изменение рабочей среды в ведомстве.
«Каждый сотрудник лесной службы заслуживает уважительного отношения и безопасного рабочего места, свободного от домогательств», — заявил Тук.
«Я был честен во время допроса, но не могу бороться со всеми неточными фактами, которые сообщают СМИ», — прокомментировал Тук расследование обвинения Министерства сельского хозяйства США.
Politico также отмечает, что отставка Тука, который проработал в USFS несколько десятков лет, последовала после многочисленных заявлений бывших и нынешних сотрудников о негативном отношении к женщинам в этом ведомстве.
Служба общественного вещания (PBS) США опросила более 34 женщин, работающих в лесной службе в 13 штатах, и те рассказали, что в их ведомстве существует целая «культура сексуальных домогательств, нападений и дискриминации со стороны вышестоящих сотрудников и руководителей». Три женщины заявили, что были изнасилованы коллегами. Те, кто официально заявил о домогательствах, отметили, что расследования таких случаев либо вовсе не проводились, либо же сообщалось об их задержке. «Многие рассказали о последующем возмездии», — говорится в сообщении.
Расследование Минсельхоза выявило и обвинения Тука в сексуальных домогательствах в отношении подчиненных еще до того, как тот стал их начальником. Министерство подтвердило на прошлой неделе, что «привлекло независимого следователя», чтобы изучить утверждения о поведении главы лесной службы.
После скандала о сексуальных домогательствах в Голливуде с продюсером Харви Вайнштейном в США и других странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или обвинениями в сексуальных домогательствах чиновников, звезд шоу-бизнеса, киноиндустрии, политиков и др. В Голливуде создана спецкомиссия по борьбе с сексуальными домогательствами и за достижение равенства.
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