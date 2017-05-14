Глава компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск показал видео испытаний скоростного тоннеля для автомобилей
14 мая 2017 19:37
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По словам бизнесмена, сейчас проходит испытание работающей на электрической тяге платформы, с помощью которой можно будет преодолеть расстояние из Вествуда в Лос-Анджелес за пять минут. Как отмечает издание The Verge, стандартное время преодоления такого маршрута составляет 30–45 минут.
Максимальная скорость передвижения по тоннелю составит 200 км/ч. По данным издания, первый маршрут должен пройти из Лос-Анджелеса в Кальвер-Сити, Санта-Монику, штат Калифорния, и Шерман Оукс.
«Неясно, получил ли Маск необходимое разрешение от городской власти на этот тоннель», — сказано в материале. Как сообщает The Verge со ссылкой на пресс-службу управления общественных работ Лос-Анджелеса, работа Маска «требует тщательного обсуждения в городском совете».
Илон Маск начал испытания трека для сверхзвуковых перевозок в 2016 году. В компании рассказали, что для проекта ему удалось привлечь $100 млн инвестиций.
26 апреля SpaceX опубликовала в Instagram снимок первого бурильного аппарата компании The Boring Company. Сообщалось, что он будет использован для рытья подземных тоннелей в Лос-Анджелесе.
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