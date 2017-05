94

​По словам бизнесмена, сейчас проходит испытание работающей на электрической тяге платформы, с помощью которой можно будет преодолеть расстояние из Вествуда в Лос-Анджелес за пять минут. Как отмечает издание The Verge, стандартное время преодоления такого маршрута составляет 30–​​45 минут.Максимальная скорость передвижения по тоннелю составит 200 км/ч. По данным издания, первый маршрут должен пройти из Лос-Анджелеса в Кальвер-Сити, Санта-Монику, штат Калифорния, и Шерман Оукс.«Неясно, получил ли Маск необходимое разрешение от городской власти на этот тоннель», — сказано в материале. Как сообщает The Verge со ссылкой на пресс-службу управления общественных работ Лос-Анджелеса, работа Маска «требует тщательного обсуждения в городском совете».Илон Маск начал испытания трека для сверхзвуковых перевозок в 2016 году. В компании рассказали, что для проекта ему​ удалось привлечь $100 млн инвестиций.26 апреля SpaceX опубликовала в Instagram снимок первого бурильного аппарата компании The Boring Company. Сообщалось, что он будет использован для рытья подземных тоннелей в Лос-Анджелесе.