Глава Польской православной церкви отказался называть Епифания священником
9 января 2019 20:27
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Савва пояснил, что считает Епифания "светским человеком".
— В свете канонического права он не является священником. Он не рукоположен в канонической церкви, — отметил митрополит Варшавский.
По словам главы польской церкви, ситуация может перемениться, если "раскольники вернутся в лоно православной церкви", от которой ранее отсоединились.
Также митрополит признался, что боится ухудшения религиозной обстановки в самой Польше.
— Я уже говорил о каноническом праве. Его нарушение — плохой прецедент. Не исключено, что в Польше, где живёт более миллиона украинцев, появится группа верующих, для которых Филарет попытается организовать свои приходы. <...> Я слышал недавно, что "Правый сектор" (организация запрещена в России решением Верховного суда) уже изучал возможности приезда Епифания в Польшу. Нас ожидает хаос, — отметил Савва.
Он добавил, что Киев "должен сначала объединить страну и положить конец войне, а уже потом заниматься церковными делами".
В воскресенье Константинополь передал Украине томос об автокефалии "новой церкви". В документе прописаны ограничения, делающие структуру зависимой от Константинопольского патриархата. Например, её юрисдикция ограничена территорией, она не может самостоятельно ставить епископов или основывать приходы за границей. В Русской православной церкви автокефалию назвали пустышкой, а день подписания томоса — трагическим в истории мирового православия.
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