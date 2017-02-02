Германия будет платить беженцам за добровольное возвращение на родину
2 февраля 2017 12:52
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Как рассказал официальный представитель ведомства Йоханнес Димрот газете «Известия», программа коснется мигрантов старше 12 лет из 45 стран. На ее финансирование германское правительство в текущем году выделило 40 миллионов евро.
Беженцам, которые решат вернуться на родину до вынесения решения о предоставлении им убежища в Германии, выплатят 1200 евро. Тем, кому отказали, дадут 800 евро при условии, что они не будут подавать апелляцию. Выплаты будут осуществляться в два этапа: половину суммы мигрант получит при выезде из Германии, а остальное - через шесть месяцев проживания у себя на родине, передает Радио Маяк.
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