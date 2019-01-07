Где мой чемодан? В США предложили $130 тысяч в год за жизнь на острове без Wi‐Fi

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Единственным минусом работодатель называет отсутствие телевизора и Wi-Fi. Отель работает четыре дня в неделю круглый год. Смотрители должны быть готовы взять на себя уборку, готовку, бухгалтерию, работу на стойке регистрации, а также перевозку постояльцев на остров и обратно на катере.Нынешние хранители острова Че Роджерс и Джиллиан Микер уезжают, и им требуется замена. Соискатели должны приступить к обязанностям в середине апреля 2019 года.