Финские компании вводят дневной сон для сотрудников
1 октября 2018 23:28
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В центре Хельсинки стали проводиться платные занятия с инструктором, на которых можно поспать в разгар рабочих часов.
— Сложно заставить себя расслабиться, а под руководством тренера это сделать проще даже посреди рабочего дня. Инструктор в такой ситуации на вес золота, потому что именно он делает возможной эту ментальную паузу, этот мини-отпуск, получасовой перерыв, — рассказала телерадиокомпании Тиина Вайнио, которая организует такие занятия.
В начале этого года американские учёные опубликовали доклад о пользе дневного сна. В нём говорится, что если спать днём не более 40–59 минут, то организм будет лучше справляться с накопленной усталостью. Но если превысить эту норму, то человеку будет трудно заснуть ночью и он не сможет выспаться.
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