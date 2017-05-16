Я нашел ошибку
Главные новости: 
Об этом сегодня заявил в ходе пресс-конференции директор «Т Плюс Самара» Дмитрий Трушков.
«Т Плюс Самара» и «ПТС» планируют в 1,5 раза увеличить объем плановых перекладок тепловых сетей
Приглашают всех желающих.
В роддоме больницы им. Семашко проведут День открытых дверей
В Самарской области трудится более 24 тысяч медицинских сестер. Это одна из самых востребованных профессий в регионе.
В Самарской больнице им. Середавина торжественно отметят Международный день медицинской сестры
Эксперты ОНФ считают формальной отпиской ответ регионального министерства строительства о том, что нарушения строителей в полном объеме были устранены к 16 ноября 2016 г.
ОНФ: после капремонта здание самарского детсада №325 превратилось в «строительный полуфабрикат»
Вдовенко
Сергей Вдовенко: «Каждый год в Самарской области помощь от сестер милосердия получает больше тысячи человек».
В ночь с 19 на 20 мая 2017 года. Под открытым небом при ночной подсветке будет представлено более 120 экспонатов, в том числе 67 единиц подвижного состава.
Поволжский музей железнодорожной техники приглашает всех желающих провести "Ночь в музее"
Как выяснили полицейские, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
В Железнодорожном районе задержан мужчина, который собирался сбыть полкилограмма спайса
В отношении несовершеннолетнего водителя отечественного автомобиля вынесены определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.
Продолжается расследование обстоятельств ДТП в Красноярском районе, произошедшего по вине 17-летнего водителя
сегодня  Вторник, 16 мая, 16:16
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +16 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/05:
USD 56.53
-0.63
EUR 61.84
-0.25
Искать
Новости /  В мире  

Falcon 9 вывела на орбиту спутник для обеспечения самолетов сетью Wi-Fi

16 мая 2017 11:39
128
Falcon 9 вывела на орбиту спутник для обеспечения самолетов сетью Wi-Fi Ракету запустила компания Илона Маска SpaceX
Ракету запустила компания Илона Маска SpaceX

Частная космическая компания Илона Маска SpaceX запустила свою ракету-носитель Falcon 9 с коммуникационным спутником Inmarsat-5 F4 на борту, который должен обеспечить сетью Wi-Fi пассажиров авиалайнеров и морских судов. Космический аппарат был успешно выведен на орбиту, пишет РБК.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
503
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1130
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1285
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1477
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2777
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1659
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1467
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1096
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
603
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1008
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2246
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3263
Весь список

Мероприятия
В роддоме больницы им. Семашко проведут День открытых дверей
В Самарской больнице им. Середавина торжественно отметят Международный день медицинской сестры
Поволжский музей железнодорожной техники приглашает всех желающих провести "Ночь в музее"
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре впервые будет организовано праздничное шествие выпускников

348

На ул. Садовой в Самаре тушили пожар на 100 кв. метрах

321

Самарская область потеряла даже низкую устойчивость

275
за неделю

МЧС Самарской области предупреждает об ухудшении погодных условий

4103

МЧС предупреждает: В Самарской области ожидаются заморозки

3513

В Ставропольском районе на месте столкновения двух ВАЗовских автомобилей работали спасатели

2216
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Братчикова Татьяна Константиновна

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда