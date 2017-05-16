Falcon 9 вывела на орбиту спутник для обеспечения самолетов сетью Wi-Fi
16 мая 2017 11:39
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Частная космическая компания Илона Маска SpaceX запустила свою ракету-носитель Falcon 9 с коммуникационным спутником Inmarsat-5 F4 на борту, который должен обеспечить сетью Wi-Fi пассажиров авиалайнеров и морских судов. Космический аппарат был успешно выведен на орбиту, пишет РБК.
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