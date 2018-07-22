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Космический аппарат будет обеспечивать широкополосным сигналом Северную и Южную Америку, а также сетью Wi-Fi авиапассажиров, пролетающих над северной частью Атлантического океана.
Falcon 9 успешно вывела канадский спутник на орбиту
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Новости /  В мире  

Falcon 9 успешно вывела канадский спутник на орбиту

22 июля 2018 16:59
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Космический аппарат будет обеспечивать широкополосным сигналом Северную и Южную Америку, а также сетью Wi-Fi авиапассажиров, пролетающих над северной частью Атлантического океана.
Ракета-носитель американской частной космической компании SpaceX успешно вывела канадский коммуникационный спутник Telstar19 Vantage на геостационарную орбиту, передает РБК. Об этом сообщается в Twitter компании.

Запуск ракеты-носителя состоялся в 08:51 мск с мыса Канаверал во Флориде. Первая ступень отделилась спустя пять минут после старта и еще через три минуты вернулась на беспилотную морскую платформу Of Course I Still Love You. Развертывание спутника на геостационарной орбите произошло спустя 32 минуты после запуска.

Космический аппарат принадлежит канадскому спутниковому оператору Telesat, но был построен американской Space Systems Loral. Семитонный спутник будет передавать широкополосный сигнал в Северной и Южной Америке, а также обеспечивать авиапассажиров, пролетающих над северной частью Атлантического океана, сетью Wi-Fi. По планам инженеров, спутник проработает на орбите 15 лет.


Фото: spacex.com







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