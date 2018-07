Falcon 9 успешно вывела канадский спутник на орбиту

196

Запуск ракеты-носителя состоялся в 08:51 мск с мыса Канаверал во Флориде. Первая ступень отделилась спустя пять минут после старта и еще через три минуты вернулась на беспилотную морскую платформу Of Course I Still Love You. Развертывание спутника на геостационарной орбите произошло спустя 32 минуты после запуска.Космический аппарат принадлежит канадскому спутниковому оператору Telesat, но был построен американской Space Systems Loral. Семитонный спутник будет передавать широкополосный сигнал в Северной и Южной Америке, а также обеспечивать авиапассажиров, пролетающих над северной частью Атлантического океана, сетью Wi-Fi. По планам инженеров, спутник проработает на орбите 15 лет.Фото: spacex.com