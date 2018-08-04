Эта девочка побила рекорд Гиннесса — в 12 лет её рост уже 189 см
4 августа 2018 16:01
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"Я всегда знала, что я особенная. Я была самой высокой в своём классе с самого первого дня"
Софи Холлинс
Несмотря на то что Софи попала в книгу рекордов Гиннесса, девочка надеется, что после проведённой операции она перестанет расти. Дело в том, что врачи поставили ей опасный для жизни диагноз — синдром Марфана. Это генетическое заболевание, которое поражает соединительные ткани организма, что, в свою очередь, приводит к проблемам с внутренними органами и экстремальному росту.
В шесть лет рост Софи составлял 147 см, а уже через четыре года — 155 см. Врачи пытались приостановить рост ребёнка при помощи операции на коленях и гормонов, чтобы ускорить половое созревание.
"Мама рассказала мне о синдроме Марфана, когда я была маленькой. Это то, кем я являюсь. Я горжусь этим, но счастлива, что мой рост остановится. Это круто — быть 189 см ростом, но выше я не хочу. Сейчас мои друзья даже начинают догонять меня"
Софи Холлинс
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