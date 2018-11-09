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Новости /  В мире  

Ему не нужна зарплата. В Китае показали первого в мире виртуального телеведущего

9 ноября 2018 18:07
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Голограмма может вести новости круглые сутки, никогда не запинается в эфире, а главное — не требует гонораров и отпусков.
Китайские телевизионщики похвастались сенсационной новинкой — цифровым ведущим на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. По данным СМИ, презентация кибержурналиста прошла на Всемирной конференции по управлению Интернетом в провинции Чжэцзян, передает life.ru.

Сообщается, что показанную голограмму создали, использовав внешность и голос известного в стране журналиста Цю Хао. Как говорят разработчики, с таким же успехом прототипом виртуального ведущего может стать любой человек. В программу достаточно лишь загрузить видео, на котором снят ведущий, и она в точности скопирует его образ, мимику и жесты.

Создатели новинки заверили, что с её помощью можно заметно удешевить производство телевизионного контента: виртуального ведущего не нужно гримировать, ему не нужны ни студия, ни теле- и звукооператор, а ещё он может совершенно бесплатно работать 24 часа в сутки без выходных и отпусков. 
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