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Экстренные службы госпитализировали 59 человек после взрыва в британском Манчестере, 19 погибли

23 мая 2017 09:17
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Экстренные службы госпитализировали 59 человек после взрыва в британском Манчестере, 19 погибли
Еще нескольким была оказана помощь на месте. Пострадавшие были доставлены в шесть британских больниц.

 Трагедия произошла поздно вечером в понедельник.Полиция называет случившееся терактом.

По уточнённым данным, взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел за пределами концертной площадки, когда люди расходились по домам после концерта американской певицы Арианы Гранде. Всё произошло в фойе - в зоне продажи билетов. Телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы передает, что взрывное устройство у "Манчестер Арены" предположительно привел в действие террорист-смертник.

По данным полиции, он мог подорвать себя, когда зрители покидали концерт. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками, которые являются основными поклонниками Арианы Гранде.

Как передает ТАСС, в социальных сетях пользователи распространяют объявления о пропавших детях, с которыми не могут связаться их родители и родственники. В прессу попали фото пострадавших в результате взрыва людей в порванной одежде.

Прибывшие на место происшествия медики оказывали им первую помощь, останавливая кровотечение. Между тем жители Манчестера, а также отели города протянули руку помощи пострадавшим - они предлагают им ночлег, сообщает британская газета "Индепендент".

Таксисты бесплатно развозят людей по домам - в работе общественного транспорта возникли временные неполадки, а движение поездов с вокзала Манчестера приостановлено, передает Радио Маяк.

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