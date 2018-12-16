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Новости /  В мире  

Эксперты выбрали лучший архитектурный проект мира

16 декабря 2018 20:07
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Лучшим архитектурным проектом 2018 года признан макет нового здания Этнографического музея в Будапеште.
Лучшим архитектурным проектом 2018 года признан макет нового здания Этнографического музея в Будапеште. Об этом говорится в сообщении организации International Property Awards, передает life.ru.

Жюри оценило дизайн здания, сочетающийся с природой парка, где будет находиться музей.

Кроме того, архитекторы планируют добиться большей адаптации к окружающей среде благодаря особому расположению — 60% здания будет находиться ниже уровня земли.

Напомним, строительство музея и реорганизация парка в Будапеште начались в 2017 году. 


Фото: © "Парк Будапешта"
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