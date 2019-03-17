Эксперты узнали о желании 89% венесуэльцев скорого ухода Мадуро от власти
17 марта 2019 14:31
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В опросе, как пояснили социологи, приняли участие 1,1 тыс. человек по всей стране, он проводился в период с 11 по 14 марта в 16 крупнейших регионах Боливарианской Республики и, в частности, в 32 городах. Статистическая погрешность составила 3,3%, уточнили специалисты.
По их данным, на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Мадуро и его правительство чавистов сейчас ушли от власти?» — положительно ответили 88,9% респондентов. «Нет» сказали 8,8% опрошенных, еще 2,2% не смогли ответить на этот вопрос.
При этом идею, согласно которой нацассамблея (ее возглавляет объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо) должна разрешить иностранные миссии на территории Боливарианской Республики, поддержали 87,5% венесуэльцев, свидетельствуют итоги исследования. Противоположную точку зрения, согласно им, выразили 9% опрошенных, еще 3,4% респондентов ответили «не знаю».
Также эксперты Meganálisis выяснили, что опрошенные готовы уделить очень мало времени венесуэльскому парламенту и Гуаидо для достижения политических изменений в стране. При этом главу нацассамблеи большинство респондентов, по данным экспертов, признают в качестве доверенного лица и нацпредставителя.
Венесуэльская организация Meganálisis была основана журналистом и статистиком Рубеном Кирино Мадридом. На своем сайте компания указывает, что поддержку она оказывает и «всегда будет оказывать только венесуэльскому народу». Именно Meganálisis ее представители считают исследовательской организацией, которая пользуется наибольшим доверием среди жителей Венесуэлы и которая наиболее точна в своих прогнозах по стране.
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