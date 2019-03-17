Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье,17 марта, 20:21
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/03:
USD 65.42
0.02
EUR 74.07
0.01
Искать
Новости /  В мире  

Эксперты узнали о желании 89% венесуэльцев скорого ухода Мадуро от власти

17 марта 2019 14:31
155
Согласно опросу венесуэльской компании Meganálisis, большинство жителей республики хотели бы, чтобы Мадуро в ближайшее время оставил пост президента.
Результаты последнего опроса венесуэльской компании Meganálisis продемонстрировали: 88,9% жителей Венесуэлы хотели бы, чтобы президент Николас Мадуро в ближайшее время покинул пост главы государства. Соответствующие итоги исследования размещены на сервисе для хранения документов Scribd. На них, в том числе, ссылается местная газета El Nacional, передает РБК.

В опросе, как пояснили социологи, приняли участие 1,1 тыс. человек по всей стране, он проводился в период с 11 по 14 марта в 16 крупнейших регионах Боливарианской Республики и, в частности, в 32 городах. Статистическая погрешность составила 3,3%, уточнили специалисты.

По их данным, на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Мадуро и его правительство чавистов сейчас ушли от власти?» — положительно ответили 88,9% респондентов. «Нет» сказали 8,8% опрошенных, еще 2,2% не смогли ответить на этот вопрос.

При этом идею, согласно которой н​ацассамблея (ее возглавляет объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо) должна разрешить иностранные миссии на территории Боливарианской Республики, поддержали 87,5% венесуэльцев, свидетельствуют итоги исследования. Противоположную точку зрения, согласно им, выразили 9% опрошенных, еще 3,4% респондентов ответили «не знаю».

Также эксперты Meganálisis выяснили, что опрошенные готовы уделить очень мало времени венесуэльскому парламенту и Гуаидо для достижения политических изменений в стране. При этом главу нацассамблеи большинство респондентов, по данным экспертов, признают в качестве доверенного лица и нацпредставителя.

Венесуэльская организация Meganálisis была основана журналистом и статистиком Рубеном Кирино Мадридом. На своем сайте компания указывает, что поддержку она оказывает и «всегда будет оказывать только венесуэльскому народу». Именно Meganálisis ее представители считают исследовательской организацией, которая пользуется наибольшим доверием среди жителей Венесуэлы и которая наиболее точна в своих прогнозах по стране.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
319
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
343
13 марта 2019  12:08
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
Криминал
1264
13 марта 2019  11:39
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
500
7 марта 2019  11:37
Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно.
Происшествия
766
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
863
Весь список

Фоторепортажи
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1386
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1549
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
781
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
838
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1286
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
1042
Весь список

Мероприятия
Юные самарские лыжники принимают участие в первенстве ПФО по спортивному туризму
В ОДО состоялся праздничный концерт, посвященный 140-летию уголовно-исполнительной системы России
Музей им. П.В. Алабина провел интерактивное занятие для слабослышащих детей «Занимательная география»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные