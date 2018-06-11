Джон Лассетер покинет студию Pixar и компанию Disney из-за обвинений в харассменте
11 июня 2018 14:38
Лассетер не принимал участия в работе над проектами с ноября, после публикации материала с рассказом сотрудниц студии, жаловавшихся на его поведение. Все это время режиссер находился в отпуске до 21 мая. В пятницу, 8 июня, Лассетер выпустил заявление, в котором сообщил, что намерен начать работу над новыми проектами. Одновременно в Disney сообщили, что до конца года Лассетер останется в компании в статусе консультанта. А к началу 2019-го он лишится должности и в Pixar, дочерней структуре Disney.
WSJ ранее со ссылкой на источник уже сообщала, что руководство Disney не желало терять Лассетера, который считается одним из самых ценных анимационных режиссеров в компании. Поэтому обсуждался вопрос о его смещении с административных должностей. Это могло бы позволить Лассетеру продолжить творческую работу в Disney и Pixar. В то же время сотрудники анимационной студии выступили против его возвращения к работе в коллективе.
О домогательствах со стороны Лассетера его сотрудницы сообщили изданию The Hollywood Reporter в ноябре. По их словам, режиссер позволял себе «нежелательные физические контакты», в частности объятия и поцелуи против воли женщин. После выхода статьи с обвинениями Лассетер опубликовал открытое письмо с извинениями, в котором признал, что мог совершать «ошибки» в поведении.
Джон Лассетер — один из основателей Pixar. Он был режиссером первой и второй части «Истории игрушек», двух мультфильмов «Тачки», а также продюсером мультфильмов «Корпорация монстров», «В поисках Немо», «Рататуй», «ВАЛЛ-И», «Моана» и «Зверополис». За создание «Истории игрушек» Лассетер был удостоен премии «Оскар». Ему же принадлежит именная звезда в голливудской «Аллее славы».
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