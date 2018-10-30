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Фильм
Джеймс Кэмерон закончил съемки двух продолжений "Аватара"
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Джеймс Кэмерон закончил съемки двух продолжений "Аватара"

30 октября 2018 20:03
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Фильм
Джеймс Кэмерон завершил съемки двух продолжений своего фантастического фильма "Аватар". Об этом рассказала в интервью изданию The Hollywood Reporter исполнительница одной из главных ролей Сигурни Уивер, передает kinonews.ru.

"Мы только что закончили снимать второй и третий фильмы. Мы снимали его в Лос-Анджелесе, и Джеймс объявил, что нам предстоит много подводной работы, поэтому мы учились погружаться без специальных средств, и сняли очень много сцен под водой, что было невероятно сложно,но очень интересно. Мне повезло, потому что я росла рядом с водой, и мой муж с Гавайских островов, так что мне довелось много плавать. Кроме того, у нас были лучшие дайверы и специалисты по безопасности в мире. Иногда было страшновато, особенно, когда оказывались на самом дне. К счастью, у нас были дайверы со всех сторон, чтобы быстро вернуть на поверхность. Я им очень благодарна за это, так как без них я, вероятно, там бы и осталась", - сказала актриса.

Ранее Джеймс Кэмерон говорил в одном из интервью, что создателям сиквелов пришлось придумать системы захвата образов, действующие под водой. "Проблема с водой заключается в эффекте преломления на границе воздушной и водной среды, который создает своеобразный зеркальный эффект. Таким образом возникает множество ложных меток", - объяснял он.

Фильм "Аватар 2" выйдет в прокат в 2020 году. 



Фото:  kinonews.ru
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