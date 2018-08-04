Двенадцатилетний подросток стал студентом крупнейшего университета Мексики
4 августа 2018 16:57
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Мальчик с девяти лет проходил курсы в вузе и уже получил степень по аналитической химии, биохимии и молекулярной биологии. В дальнейшем он будет изучать физику биомедицины.
— Он будет единственным студентом, которого к дверям аудитории будут приводить за руку родители, — говорится в сообщении университета.
Сантамария экстерном сдавал экзамены на аттестат зрелости в средней школе, чтобы получить возможность поступить в заведение.
— Я просто хочу учиться: если мне закроют для этого двери, я зайду через окно, — сказал мальчик.
Фото © YouTube/UNAM Global
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