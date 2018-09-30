Две живые копии любимой собаки разочаровали Барбру Стрейзанд

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Как сообщает Entertainment Tonight, 76-летняя артистка признала, что клонировать душу невозможно.— Они не похожи. На самом деле выглядят как она, но клонировать душу невозможно, — сказала Стрейзанд.Напомним, в конце 2017 года звезда решила дважды клонировать свою 14-летнюю собаку по имени Саманта породы котон-де-тулеар. Новых питомцев она назвала Мисс Вайолет и Мисс Скарлетт и даже водила их на могилу их "биомамы".