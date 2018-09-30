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Новости /  В мире  

Две живые копии любимой собаки разочаровали Барбру Стрейзанд

30 сентября 2018 21:20
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76-летняя артистка признала, что клонировать душу невозможно.
Американская актриса и певица Барбра Стрейзанд заявила, что клоны её умершей собаки совершенно не похожи на её любимого питомца, которого пришлось усыпить из-за проблем со здоровьем, передает vk.com/@life.

Как сообщает Entertainment Tonight, 76-летняя артистка признала, что клонировать душу невозможно.

— Они не похожи. На самом деле выглядят как она, но клонировать душу невозможно, — сказала Стрейзанд.

Напомним, в конце 2017 года звезда решила дважды клонировать свою 14-летнюю собаку по имени Саманта породы котон-де-тулеар. Новых питомцев она назвала Мисс Вайолет и Мисс Скарлетт и даже водила их на могилу их "биомамы". 
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