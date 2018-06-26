Два года в Шри-Ланке, три — в Индии, четыре — в Кении. Это тюремные сроки за использование полиэтиленовых пакетов
26 июня 2018 23:36
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Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
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Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
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На тренировочной базе "КС" товарищеский матч играют воспитанники ФК "Тотем"(Красноярск) и самарской школы-интерната "Преодоление"