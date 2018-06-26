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Два года в Шри-Ланке, три — в Индии, четыре — в Кении. Это тюремные сроки за использование полиэтиленовых пакетов

26 июня 2018 23:36
395
Как развивающиеся страны спасаются от экологической катастрофы.
Два года в Шри-Ланке, три — в Индии, четыре — в Кении. Это тюремные сроки за использование полиэтиленовых пакетов. Как развивающиеся страны спасаются от экологической катастрофы в видео РБК.
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