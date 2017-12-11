Дональд Трамп подпишет «Директиву №1» о полетах на Марс
11 декабря 2017 23:52
56
Документ, как уточнили в администрации главы США, будет подписан в понедельник, 11 декабря. Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) будет поручено «провести инновационную программу освоения космоса».
Подобный шаг, как пояснил Джидли, будет основан на рекомендациях Национального космического совета. «Он изменит политику нашей страны в области космических полетов и поможет США стать движущей силой космической индустрии», — заявили в Белом доме, отметив, что реализация программы также должна способствовать «получению новых знаний» и «созданию невообразимых технологий».
Дата подписания новой директивы, отмечает издание Spacenews, совпадет с юбилеем пилотируемой миссии американского космического корабля «Аполлон-17» на поверхность Луны. Шестая и последняя высадка на спутник Земли произошла 11 декабря 1972 года. Астронавты Юджин Сернан и Харрисон Шмитт тогда оставались на Луне чуть более трех суток. За это время они совершили три выхода из корабля, в ходе которых собрали и привезли на Землю 110,5 кг образцов лунной породы.
Ракету, которая в 2020 году должна будет осуществить первую беспилотную миссию, NASA показало 9 ноября. В будущем она, как рассчитывают специалисты агентства, осуществит новый пилотируемый полет к орбите Луны.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5469
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2010
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8916
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2672
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10413
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3050
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2473
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1649
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2015
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1909
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1604
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3237
Мероприятия