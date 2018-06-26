Дональд Трамп осудил Harley-Davidson за перенос производства в Европу
26 июня 2018 19:04
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На этот шаг компания пошла из-за новых пошлин, введенных ЕС на различные товары из США: пошлина, которой облагаются мотоциклы Harley-Davidson, выросли с 6 до 31%, говорится в документе.
«Harley-Davidson ожидает, что эти тарифы приведут к увеличению стоимости в среднем на $2,2 тыс. на каждый мотоцикл, экспортируемый из США в ЕС», — подсчитали в компании.
В пересчете на год повышение приведет к дополнительным затратам в размере от $90 млн до $100 млн, а если эти затраты переложить на дилеров и покупателей, это негативно скажется на бизнесе компании в регионе.
Рынок ЕС — второй по объему и «критически важный» для Harley-Davidson, сообщили в компании: в 2017 году европейцы приобрели около 40 тыс. мотоциклов этой марки.
В компании ожидают, что Harley-Davidson ожидает, что наращивание производства за пределами США потребует дополнительных инвестиций и может занять 9–18 месяцев.
Помимо США Harley-Davidson располагает заводами в Индии, Бразилии и Австралии, указывает Wall Street Journal.
Еврокомиссия повысила пошлины на ряд категорий товаров из США в ответ на предпринятое администрацией Дональда Трампа повышение пошлин на импортные алюминий и сталь. Среди них — продукция из алюминия и стали, сельскохозяйственные товары, виски и табак и др. Пошлины на ввоз стали и алюминия в размере 25 и 10% соответственно Вашингтон ввел в конце марта.
«Harley-Davidson намерен реализовать план по переносу производства мотоциклов, предназначенных для продажи в странах ЕС, из США на свои международные заводы, чтобы избежать бремени пошлин», — сообщает компания.
«Удивлен, что Harley-Davidson стала первой из всех компаний, кто поднял белый флаг. Я упорно боролся за них, а в итоге они не будут платить пошлины при продажах в ЕС», — Дональд Трамп осудил Harley-Davidson за перенос производства в Европу
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