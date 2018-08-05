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Новости /  В мире  

Добро в девятой степени! Пара усыновила 9 детей с синдромом Дауна

5 августа 2018 18:55
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Конечно, Пэм и Джеральда беспокоит то, что будет с детьми после их смерти. Они не могут жить в одиночестве, и им нужна постоянная поддержка. Однако Пэм рассчитывает на поддержку своих биологических детей.
Одна добрая пара из Великобритании преподнесла всем нам очень хороший пример, почему не стоит пасовать перед трудностями.
В Бирмингеме проживает очень большая и необычная семья. А необычная она тем, что сразу у девятерых детей — синдром Дауна. Это не биологические дети 60-летних Пэм и Джеральда Паттерсон — всех их они взяли из детского дома, хотя у них есть и свои здоровые дети, передает life.ru.

В 70-х годах они связали свою жизнь с благотворительной организацией Gatewaу, которая помогала детям с особенностями развития. Это очень смелый шаг— усыновить девятерых необычных детишек, но только поступок не оценили ни друзья, ни другие родственники.

"Один из родственников спросил, зачем мы нарочно ломаем свою жизнь и жизнь наших биологических детей. Но это ошибочное мнение. Мы испытываем некоторые трудности, но это не делает нас несчастными. Мы понимали, что берём детей навсегда"
Пэм Паттерсон

Все приёмыши разных возрастов: от трёх до 33 лет. К каждому из них нужен особый подход, но эти трудности только придают сил Пэм и Джеральду. На семейную пару даже странно смотрят врачи, которые частенько задают вопрос, для чего им нужно вешать на себя такой тяжкий груз, но они всего лишь мечтали о большой семье, где все будут помогать друг другу. Разве это так уж выходит за рамки?..

"В 1989-м мы удочерили Алису — ей было 12 месяцев. Я показала её врачу, а он стал мне хамить и указывать на то, что ребёнок — даун. Сейчас Алиса выигрывает золотые медали по гимнастике и выступает на европейских соревнованиях с командой инвалидов"
Пэм Паттерсон

"Молли мы удочерили в трёхлетнем возрасте. С ней было очень тяжело. Она долго не могла ходить, боялась людей, нервничала и рвала на себе волосы. А сейчас она научилась справляться со своими страхами и эмоциями и охотно общается с посторонними"
Джеральд Паттерсон

В 2012 пара усыновила трёхлетнего Райли, у которого было больное сердце и который был подключён к кислородному аппарату. Сейчас у мальчика ничего не болит и он старается делать всё, что делают самые обычные подростки.

Конечно, Пэм и Джеральда беспокоит то, что будет с детьми после их смерти. Они не могут жить в одиночестве, и им нужна постоянная поддержка. Однако Пэм рассчитывает на поддержку своих биологических детей. Они не бросят в беде своих братишек и сестричек. 




Фото: Daily Mail
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