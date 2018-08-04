Девушке при пластике испортили нос, и она вынуждена прикладывать к нему пиявок

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В преддверии 40-летнего юбилея художник-визажист Шери Мэнчон захотела скорректировать форму носа. Она отправилась к хирургам, которые провели операцию, по их мнению, успешную... Но когда женщина уже пришла в себя, она поняла, что с ней что-то не то.Сняв повязку, ей хотелось рыдать: кончик её нос носа стал похож на птичий клюв — у неё произошла деформация хрящика, и теперь он сильно выделяется, сообщает Daily Star. Но это ещё не всё: внутри кончика стала скапливаться кровь, превращая его в "сливу"."Однажды я взглянула в зеркало и увидела, что кончик моего носа тёмно-фиолетового, почти чёрного, цвета. Кровь перестала циркулировать... Это было в магазине, и я пулей выбежала оттуда и стала звонить доктору"Шери МэнчонЕй ничем не могли помочь, и тогда Шери нашла врача в Калифорнии, который предложил ей пока единственный вариант решения проблемы — приложить к носу пиявок. От отчаяния женщина согласилась.Поначалу Шери был неприятен процесс, но потом опытный врач помог ей справиться со стрессом, и уже тогда она могла спокойно наблюдать, как эти черви ей помогают."У меня не было выбора, так как любые процедуры могли усугубить мою ситуацию. А пиявки даже милые. Через минуту я уже спокойно сидела в кресле и за это время успела расслабиться. А после процедуры я почувствовала себя такой отдохнувшей"Шери МэнчонСейчас женщина смирилась. Одна процедура обходится ей в £115 (9,5 тыс. руб.), в то время как на саму операцию она потратила £15 тыс. (1,2 млн руб).