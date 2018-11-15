Девочку не смогли похитить благодаря кодовому слову, которому научили родители
15 ноября 2018 16:15
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Потенциальный похититель подъехал к 10-летней девочке на Ford Explorer. Он сказал ей, что её брат попал в серьёзную аварию и она должна поехать с ним, чтобы помочь. Но маленькая американка попросила мужчину назвать кодовое слово, которому её научили родители. Тот понял, что просто так ребёнок не сядет к нему в машину, и предпочёл скрыться.
Мама девочки Брэнда Джеймс рассказала полицейским, что они с мужем и детьми придумали пароль на случай опасных ситуаций, когда к ним подходят незнакомцы. Но она не предполагала, что её дочке действительно придётся его использовать.
"Мы придумали кодовое слово, и в этот раз оно спасло жизнь моей дочери. Я никогда не думала, что ей придётся его использовать, но горжусь тем, что она помнила о нём и справилась"
Брэнда Джеймс, мама
Другие дети рассказали, что мужчина несколько раз объезжал парк, прежде чем остановиться около девочки. Его описали как мужчину лет сорока с короткой бородкой. Во время разговора он прикрывал лицо, чтобы его не смогли опознать. Непонятно, точно ли похититель знал, что у неё есть брат, или действовал наугад.
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