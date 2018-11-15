Я нашел ошибку
Главные новости: 
Несмотря на то что система
Орбитальный страж. Как в СССР создали корабль для войны в космосе
Представитель компании утверждает, что она выполняет обязательства, но не намерена продавать топливо перекупщикам.
«Роснефть» приостановила продажу бензина на бирже
Подобные устройства интересуют страховщиков, в первую очередь, как средство борьбы с мошенниками.
«Черный ящик» в автомобиле поможет аккуратным водителям снизить стоимость ОСАГО
В рамках «Школы общественных экологических инспекторов» молодым общественникам разъяснят возможности общественного экологического контроля и правила взаимодействия с органами государственной власти.
«Школа экологических инспекторов» ОНФ проведет выездной обучающий семинар в Самаре
Начался прием заявок.
Стартовал конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист в области кадрового менеджмента»
По словам официального представителя ведомства, ежемесячно Вячеславу Цеповязу передавали продукты на 60 тыс. руб. Среди них были как крабы и икра, так и деликатесные сыры и красная рыба.
Генпрокуратура назвала стоимость переданных Цеповязу деликатесов
Сегодня, 15 ноября, в Казани начал работу VI Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России: казанские чтения», в котором принимают участие ведущие акушеры-гинекологи и репродуктологи России.
Женская консультация Самарской городской поликлиники №6 стала лучшей в ПФО
Об этом рассказал сегодня министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков на пресс-конференции, посвященной внедрению в регионе новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
В начале декабря будет утвержден тариф за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов
сегодня  Четверг, 15 ноября, 19:54
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/11:
USD 68
0.32
EUR 76.76
0.69
Искать
Новости /  В мире  

Девочку не смогли похитить благодаря кодовому слову, которому научили родители

15 ноября 2018 16:15
156
10-летняя девочка из Аризоны, США, имя которой не указывается, гуляла с подругой неподалеку от парка, когда к ней подъехал мужчина на белом внедорожнике.
10-летняя девочка из Аризоны, США, имя которой не указывается, гуляла с подругой неподалеку от парка, когда к ней подъехал мужчина на белом внедорожнике и попытался заманить в машину, передает life.ru со ссылкой на Daily Mail.

Потенциальный похититель подъехал к 10-летней девочке на Ford Explorer. Он сказал ей, что её брат попал в серьёзную аварию и она должна поехать с ним, чтобы помочь. Но маленькая американка попросила мужчину назвать кодовое слово, которому её научили родители. Тот понял, что просто так ребёнок не сядет к нему в машину, и предпочёл скрыться.

Мама девочки Брэнда Джеймс рассказала полицейским, что они с мужем и детьми придумали пароль на случай опасных ситуаций, когда к ним подходят незнакомцы. Но она не предполагала, что её дочке действительно придётся его использовать.

"Мы придумали кодовое слово, и в этот раз оно спасло жизнь моей дочери. Я никогда не думала, что ей придётся его использовать, но горжусь тем, что она помнила о нём и справилась"
Брэнда Джеймс, мама

Другие дети рассказали, что мужчина несколько раз объезжал парк, прежде чем остановиться около девочки. Его описали как мужчину лет сорока с короткой бородкой. Во время разговора он прикрывал лицо, чтобы его не смогли опознать. Непонятно, точно ли похититель знал, что у неё есть брат, или действовал наугад. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
290
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
291
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
782
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
851
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
825
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
856
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
711
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
727
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1137
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1498
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1556
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2688
Весь список

Мероприятия
Самара поддержит Всемирный день недоношенных детей
Завтра в «МТЛ Арене» состоится всероссийский день самбо
В Самаре пройдет семинар «Эндоскопия в диагностике и лечении раннего рака желудочно-кишечного тракта»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные