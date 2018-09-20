Деликатесы от Ким Чен Ына. Лидер КНДР подарил две тонны грибов Мун Чжэ Ину

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- Пока президент и его жена были с визитом в Северной Корее, к нам прибыл подарок Ким Чен Ына. Две тонны грибов мацутакэ прибыли сегодня утром в Сеул самолётом, - цитирует его "Ренхап".По словам представителя администрации, Мун Чжэ Ин распорядился поделить подарок между членами разделённых семей, которым никак не удаётся встретиться со своими родственниками на Севере.На прошлой встрече Ким Чен Ын уже угощал коллегу холодным супом с гречневой лапшой нэнмен и корнями колокольчика.Фото: wikipedia.org