Coca-Cola выпустит первый слабоалкогольный напиток
8 марта 2018 00:22
411
Напиток будет предназначен для продажи на территории Японии, где слабоалкогольные напитки с различными фруктовыми вкусами — там их называют «чжухай» — пользуются большой популярностью. Содержание алкоголя в таких напитках составляет примерно 5–9%.
«Мы будем экспериментировать с продуктом в категории, известной в Японии как чжухай. Это консервированный напиток с содержанием алкоголя. Традиционно он производится на основе алкогольного напитка сётю, с добавлением газированной воды и ароматизаторов», — рассказал Гардуньо, отметив, что ранее компания на такие эксперименты не шла.
Сётю — это традиционный японский алкогольный напиток крепостью около 25 градусов, производится на основе рисового сырья, с добавлением других ингредиентов — пшеницы, батата, гречихи, сахарного тростника и др.
По словам Гардуньо, японцы любят экспериментировать, поэтому Coca-Cola выпускает для местного рынка большое число категорий товаров, вовсе не представленных в других странах или представленных там в меньшем числе. Среди таких категорий — чай и готовые к употреблению кофейные напитки.
«Только в четвертом квартале 2017 года мы запустили дюжину новых инициатив — от новых упаковок и новых вкусов для уже известных продуктов до полностью новых товаров. И такое происходит постоянно», — рассказал Гардуньо, отметив, что в среднем на японском рынке появляется порядка 100 новых продуктов Coca-Cola в год.
Гардуньо подчеркнул, что о выпуске слабоалкогольного газированного напитка Coca-Cola задумалась впервые за свою историю. По его словам, «это скромный эксперимент для определенной части нашего рынка».
«Чжухай встречается почти исключительно в Японии, поэтому имеет смысл попробовать это на нашем рынке», — сказал глава японского подразделения Coca-Cola. «Я не думаю, что люди во всем мире должны ожидать выпуска таких товаров от Coca-Cola», — заключил он.
В российском подразделении Coca-Cola РБК сообщили, что пока не планируют продавать алкогольные напитки, отметив, что это «новость глобального офиса».
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
614
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
564
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1133
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
763
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
822
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2184
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1439
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
743
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3893
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2245
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2678
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2588
Мероприятия
В Самаре на стадионе "Локомотив" прошел товарищеский матч ветеранов "Крыльев" и сборной команды облправительства
На сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут гастроли Московского театра «Современник»