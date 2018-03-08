Coca-Cola выпустит первый слабоалкогольный напиток

411

Напиток будет предназначен для продажи на территории Японии, где слабоалкогольные напитки с различными фруктовыми вкусами — там их называют «чжухай» — пользуются большой популярностью. Содержание алкоголя в таких напитках составляет примерно 5–9%.«Мы будем экспериментировать с продуктом в категории, известной в Японии как чжухай. Это консервированный напиток с содержанием алкоголя. Традиционно он производится на основе алкогольного напитка сётю, с добавлением газированной воды и ароматизаторов», — рассказал Гардуньо, отметив, что ранее компания на такие эксперименты не шла.Сётю — это традиционный японский алкогольный напиток крепостью около 25 градусов, производится на основе рисового сырья, с добавлением других ингредиентов — пшеницы, батата, гречихи, сахарного тростника и др.По словам Гардуньо, японцы любят экспериментировать, поэтому Coca-Cola выпускает для местного рынка большое число категорий товаров, вовсе не представленных в других странах или представленных там в меньшем числе. Среди таких категорий — чай и готовые к употреблению кофейные напитки.«Только в четвертом квартале 2017 года мы запустили дюжину новых инициатив — от новых упаковок и новых вкусов для уже известных продуктов до полностью новых товаров. И такое происходит постоянно», — рассказал Гардуньо, отметив, что в среднем на японском рынке появляется порядка 100 новых продуктов Coca-Cola в год.Гардуньо подчеркнул, что о выпуске слабоалкогольного газированного напитка Coca-Cola задумалась впервые за свою историю. По его словам, «это скромный эксперимент для определенной части нашего рынка».«Чжухай встречается почти исключительно в Японии, поэтому имеет смысл попробовать это на нашем рынке», — сказал глава японского подразделения Coca-Cola. «Я не думаю, что люди во всем мире должны ожидать выпуска таких товаров от Coca-Cola», — заключил он.В российском подразделении Coca-Cola РБК сообщили, что пока не планируют продавать алкогольные напитки, отметив, что это «новость глобального офиса».