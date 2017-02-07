Cамка лабрадора родила щенка с шерстью зеленого цвета
7 февраля 2017 14:01
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В британском графстве Ланкашир самка лабрадора родила пять щенков, один из которых оказался с шерстью зеленого цвета, сообщает Daily Mail. Среди новорожденных были четыре мальчика и одна девочка, которая как раз имела зеленый окрас.
Владелец животного принял решение назвать необычного щенка Фифи в честь персонажа мультфильма «Шрек» - принцессы Фионы, превратившейся в зеленого великана.
Хозяева планируют продать собаку, когда она подрастет. В прошлом году в Instagramе приобрела популярность живущая в Лондоне кошка с глазами разных цветов: один голубой, другой зеленый, передает Радио Маяк.
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