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Новости /  В мире  

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 800 человек

30 сентября 2018 14:14
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По последним данным индонезийских властей, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на острове Сулавеси погибли 832 человека. Высота волны достигала 6 м, поисково-спасательная операция продолжается.
В ходе поисково-спасательной операции, которая проходит на острове Сулавеси в Индонезии, обнаружено более 800 тел погибших, передает РБК. Об этом, как передает Reuters, сообщил на брифинге представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Сутопо Нугрохо.

По его словам, последствия удара стихии оказались более существенными, чем ранее оценивали власти. По данным на утро воскресенья, 30 сентября, погибли 832 человека. Многие из них, уточнил Нугрохо, получили смертельные травмы в результате обрушения зданий и сооружений. Около 16 тыс. человек были эвакуированы из района бедствия.

Ранее он пояснял, что большое количество жертв вызвано тем, что сотни людей готовились к пляжному фестивалю, чтобы отпраздновать годовщину города Палу на острое Сулавеси. Фестиваль должен был начаться в пятницу вечером. Именно вблизи этого острова произошло землетрясение.

Высота цунами, вызванного землетрясением, достигала 6 м.

Землетрясение у острова Сулавеси произошло утром в пятницу, 28 сентября. Его магнитуда составила 6,1, однако позднее в этом же районе было зафиксировано более разрушительное землетрясение магнитудой 7,5. После него последовал​ ряд афтершоков, их общее количество к воскресенью достигло 170.

Под огонь критики попали местные власти, которые сначала выпустили предупреждение о цунами, однако буквально через полчаса дезавуировали его.

В первые часы власти сообщали о нескольких десятках погибших, потом их количество возросло до 382. В ночь на 30 сентября спасатели сообщили, что жертвами стихии стали 420 человек. В результате землетрясения были разрушены тысячи жилых домов, больниц, торговых центров. Кроме того, под водой оказалось главное шоссе, которое ведет в город Палу.

В посольстве России в Индонезии сообщили, что россиян, скорее всего, на острове не было, потому что данная территория не является туристическим районом. Свои соболезнования руководству Индонезии и ее народу выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.


Фото: Reuters / Antara Foto Agency/РБК






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