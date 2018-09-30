Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 800 человек
30 сентября 2018 14:14
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По его словам, последствия удара стихии оказались более существенными, чем ранее оценивали власти. По данным на утро воскресенья, 30 сентября, погибли 832 человека. Многие из них, уточнил Нугрохо, получили смертельные травмы в результате обрушения зданий и сооружений. Около 16 тыс. человек были эвакуированы из района бедствия.
Ранее он пояснял, что большое количество жертв вызвано тем, что сотни людей готовились к пляжному фестивалю, чтобы отпраздновать годовщину города Палу на острое Сулавеси. Фестиваль должен был начаться в пятницу вечером. Именно вблизи этого острова произошло землетрясение.
Высота цунами, вызванного землетрясением, достигала 6 м.
Землетрясение у острова Сулавеси произошло утром в пятницу, 28 сентября. Его магнитуда составила 6,1, однако позднее в этом же районе было зафиксировано более разрушительное землетрясение магнитудой 7,5. После него последовал ряд афтершоков, их общее количество к воскресенью достигло 170.
Под огонь критики попали местные власти, которые сначала выпустили предупреждение о цунами, однако буквально через полчаса дезавуировали его.
В первые часы власти сообщали о нескольких десятках погибших, потом их количество возросло до 382. В ночь на 30 сентября спасатели сообщили, что жертвами стихии стали 420 человек. В результате землетрясения были разрушены тысячи жилых домов, больниц, торговых центров. Кроме того, под водой оказалось главное шоссе, которое ведет в город Палу.
В посольстве России в Индонезии сообщили, что россиян, скорее всего, на острове не было, потому что данная территория не является туристическим районом. Свои соболезнования руководству Индонезии и ее народу выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Фото: Reuters / Antara Foto Agency/РБК
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