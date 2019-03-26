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Число жертв циклона "Идаи" превысило 700 человек

26 марта 2019 22:57
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Скорее всего, эта цифра будет расти, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Более 700 человек погибли в результате циклона "Идаи", основной удар которого пришелся на Мозамбик, Зимбабве и Малави, скорее всего, эта цифра будет расти, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает  РИА Новости.

"Число погибших в трех странах составляет по меньшей мере 700 человек, сотни по-прежнему числятся пропавшими без вести", - сказал Гутерреш.

Он добавил, что "мы опасаемся, что целые деревни смыло в тех местах, куда мы еще не добрались".

Последствия циклона затронули примерно 3 миллиона человек, почти две трети из которых находятся в Мозамбике, пояснил глава ООН.
По его словам, "по крайней мере 1 миллион детей нуждается в срочной помощи – и это число вполне может возрасти". 
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