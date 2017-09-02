Брюссель запретил одноразовые пластиковые пакеты
2 сентября 2017 17:04
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Владельцам торговых сетей разрешили распространять до 30 ноября пакеты, которые закупили до 1 сентября.
Запрет не касается многоразовых пластиковых пакетов толщиной более 50 мк (микрон).
Меру решили ввести для уменьшения загрязнения окружающей среды, учитывая то, что, в среднем, полиэтиленовый пакет разлагается в природе 450 лет.
В Валонии запреты на полиэтиленовые пакеты ввели с 1 декабря 2016 года.
За запрет пластиковых пакетов в конце августа 2017 года выступили и власти Кении. В этой стране ввели уголовное наказание за производство, продажу и использование пластиковых пакетов. Нарушителям грозит до четырех лет тюремного заключения или штраф до $40 тыс. Предпринимателям дали несколько месяцев для адаптации бизнеса к новым условиям.
Более 40 стран, включая Китай, Францию, Руанду и Италию уже запретили пластиковые пакеты полностью или частично, отмечает The New York Times.
Согласно данным программы ООН по защите окружающей среды, в мировой океан ежегодно выбрасывается до 8 млн т пластика. К 2050 году пластика в океанах станет больше, чем рыбы. Это может нанести непоправимый ущерб рыболовной отрасли и туризму.
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