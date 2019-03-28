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Бруней вводит смертную казнь за однополые связи и отрубание конечностей за воровство

28 марта 2019 19:16
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Внебрачный секс будет наказываться ударами плетью.
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3 апреля в Брунее вступают в силу поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие в соответствии с законами шариата наказание за ряд правонарушений и действий, считающихся в султанате уголовными преступлениями. На это обратила внимание международная правозащитная организация Amnesty International, передает newsru.com.

Так, за однополый секс, супружескую измену или изнасилование теперь грозит смертная казнь через побивание камнями. За воровство предусмотрена ампутация рук и ног. Внебрачный секс будет наказываться ударами плетью. Специалист Amnesty International по Брунею Рейчел Чхоа-Ховард уточнила, что телесные наказания будут применять и к детям.

"Бруней должен немедленно остановить введение этих жестоких наказаний и пересмотреть свой Уголовный кодекс в соответствии со своими обязательствами в области прав человека. Международное сообщество должно срочно осудить шаг Брунея по применению этих жестоких наказаний", - сказала она.

Чхоа-Ховард отметила, что некоторые из потенциальных правонарушений вообще не должны рассматриваться как преступления, в том числе секс по обоюдному согласию между взрослыми людьми одного пола.

В то же время в правозащитной организации добавили, что на практике Бруней нечасто применяет смертную казнь. Последний случай был зафиксирован в 2017 году за преступление, связанное с наркотиками. DW отмечает, что состав преступлений, согласно законам шариата, в отдельных случаях касается и немусульман, особенно если одним из участников является мусульманин.

Султан Брунея Хассанал Болкиах впервые призвал к введению в стране системы наказаний по шариату еще в 1996 году, но только в 2013-м объявил о ее постепенном введении. Сообщалось, что помимо уже перечисленных наказаний, избиение плетьми будет грозить за совершение аборта или употребление алкоголя. Также отмечалось, что телесные наказания будут применяться только в отношении мусульман. 
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