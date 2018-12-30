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Брошенный пёс умолял хозяина забрать его с собой, но тот сел в машину и уехал — грустное видео

30 декабря 2018 23:28
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Камеры, установленные на дороге в Сток-он-Тренте, Великобритания, сняли, как владелец оставляет на дороге домашнего пса и уезжает.
Камеры, установленные на дороге в Сток-он-Тренте, Великобритания, сняли, как владелец оставляет на дороге домашнего пса и уезжает. Видео потрясло пользователей Сети, и сотни из них предложили забрать собаку себе, сообщает life.ru со ссылкой на Metro.

На кадрах видно, как стаффордширский терьер отчаянно и безуспешно пытается попасть в машину, но хозяин игнорируют эти попытки. При этом пёс до последнего не верит, что человек действительно решил его бросить.

Сообщается, что видео было снято 17 декабря. С тех пор сотрудникам службы защиты животных уже удалось отловить брошенного пса, которому они дали кличку Снуп.

Теперь забрать Снупа мечтают сотни людей по всей Великобритании, но зоозащитники не оставляют надежды найти хозяина брошенного пса, чтобы выяснить, что заставило его так жестоко избавиться от собаки. 



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