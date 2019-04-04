Бритни Спирс поместили в психиатрический стационар, сообщают СМИ
4 апреля 2019 20:39
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Как сообщается, Спирс легла в клинику около недели назад и проведет там около 30 дней.
По данным источников издания, Спирс находилась в расстроенных чувствах в связи с болезнью ее отца. Джеймс Спирс перенес две операции из-за проблем с кишечником, после второй операции возникли осложнения.
Бритни Спирс – одна из самых популярных певиц современности. Уже после двух первых пластинок ее признали самой продаваемой певицей десятилетия США, она заняла 12-е место среди самых богатых женщин в мире шоу-бизнеса.
Психическое здоровье певицы, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году. Спирс и Федерлайн были женаты с октября 2004 по июль 2007 года. У них есть двое сыновей.
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