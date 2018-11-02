Британцы заменили почтальонов роботами
2 ноября 2018 21:12
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С помощью комбинированных систем геолокации и обзорных камер на 360 градусов робот-почтальон может доехать до получателя, а посылка всё время будет лежать в специальном контейнере. Благодаря шестиколёсной ходовой, работающей на электродвигателях, робот сможет без труда забираться на тротуары, а также сможет взбираться по склонам или спускаться с них. Кроме того, в режиме тестирования крошечные роботы, больше похожие на луноходы, уже "пробежали" более 160 тыс. километров и никаких проблем, связанных с поломками, разработчики не обнаружили. На данный момент, стоимость услуг робота-почтальона будет составлять около $10 в месяц, что позволит местному муниципалитету практически полностью отказаться от услуг людей-почтальонов.
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