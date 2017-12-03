Британский полицейский повис на колесе фургона, чтобы спасти авто от падения с моста
3 декабря 2017 09:52
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Британский полицейский повис на колесе перевернувшегося фургона, который начал падать с моста, и удержал его, чтобы спасти застрявшего водителя. Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент произошел неподалеку от Лидса. Водитель фургона не справился с управлением, после чего автомобиль перевернулся и повис на краю моста. Первым на место прибыл офицер полиции Мартин Уиллис. Он заметил, что фургон начал падать. Тогда он схватился за колесо автомобиля голыми руками и стал ждать подмоги. Экстренные службы прибыли на место и с помощью тросов поставили автомобиль на колеса.
Водителя фургона госпитализировали, его травмы не опасны для жизни. Сам Уиллис рассказал, что держал автомобиль около 15 минут, однако ощущалось это намного дольше. В соцсетях пользователи уже прозвали полицейского героем и «суперменом», передает Радио Маяк.
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