Британские химики выяснили, каким веществом были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, но не установили страну происхождения яда

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«Мы смогли идентифицировать это как «Новичок», идентифицировать как боевое нервно-паралитическое вещество», — заявил Гари Эйткенхед. При этом они не смогли определить «точный источник» происхождения вещества. После этого ученые предоставили данные правительству, «которое потом использовало множество источников, чтобы прийти к заключению, к которому пришло».Эйткенхед пояснил, что для того, чтобы установить происхождение яда, требовалась «дополнительная информация». Ее власти Великобритании получили в том числе из закрытых источников и от разведки. «Наша работа — предоставить научное обоснование того, что представляет собой этот конкретный нервно-паралитический агент. Мы определили, к какому конкретному классу веществ он относится и что это боевое отравляющее вещество, но это не наша работа — установить место его происхождения», — заявил он.В то же время Эйткенхед отметил, что процесс создания подобного вещества достаточно сложен. Это, по его мнению, может свидетельствовать о том, что к нему было причастно некое государство, а не частная группа лиц. Также глава лаборатории отметил, что антидота от яда, использованного против Скрипалей, в распоряжении британских специалистов нет.РБК направил запрос в химическую лабораторию в Портон-Дауне.Сергей и Юлия Скрипаль были найдены отравленными 4 марта в британском Солсбери. По версии властей Великобритании, против них был использован нервно-паралитический яд «Новичок», произведенный в России. Впервые эту версию озвучила британский премьер-министр Тереза Мэй.​ Как установили следователи, Скрипали подверглись воздействию яда дома. Следы вещества были обнаружены и в других местах города.Утверждение, что «Новичок» имеет российское происхождение, является главным аргументом в защиту версии о причастности Москвы к отравлению бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. Вместе с тем Россия настаивает, что «Новичок» мог быть произведен и в других странах. Так, 17 марта официальный представитель МИДа Мария Захарова озвучила список стран, где мог быть создан яд, использованный против Скрипаля. В список, в частности, вошла сама Великобритания, а также США, Чехия, Словакия и Швеция.О разработке в СССР класса отравляющих веществ под общим названием «Новичок» стало известно в 1990-е годы со слов эмигрировавшего в США химика Вила Мирзаянова, который рассказал об этом в своей книге о программе советских спецслужб по производству нервно-паралитических веществ. Вместе с тем, как отмечал бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин, лаборатория, где в советские годы синтезировалось это вещество, находилась в Узбекистане. «Именно США в 1990-е годы утилизировали объект возле города Нукус в Узбекистане, где синтезировалось это вещество. В теории они могли забрать себе его образцы, технологический регламент, аппаратуру. Да, из открытых источников нам известно, что формула разрабатывалась на территории России на базе ФГУП «ГосНИИОХТ», но в России он никогда не производился и не испытывался», — заявлял он.По словам Мирзаянова, «Новичок» является двухкомпонентным веществом — для его применения достаточно смешать два безопасных и изготовленных заранее компонента. Это позволяет обеспечить его безопасную транспортировку, пояснял химик. После отравления Скрипаля выдвигалось несколько версий о том, как в Великобританию мог попасть яд. Так, по одному из предположений, его могла привезти с собой из России дочь бывшего разведчика Юлия Скрипаль, прибывшая в Лондон из Москвы за день до инцидента. Как отмечали источники The Telegraph в спецслужбах, Юлия Скрипаль могла и не знать об этом, так как ее вещи могли обработать тайно.Газета The Sun, в свою очередь, со ссылкой на источник сообщала о другой версии. По данным издания, британская полиция провела допрос подруги Юлии Скрипаль, которая ввезла на территорию Великобритании пачку гречневой крупы. Ее об этом попросила сама Юлия, которая намеревалась привезти ее в качестве подарка из России своему отцу, проживающему в Великобритании.Однако, как указывал Никулин, «Новичок» должен обладать специфическим запахом и цветом, что исключает подобную возможность. «Такие токсичные вещества можно перевозить только в ампулах и специальных контейнерах, ни в какой гречке его провезти нельзя, иначе отравился бы весь самолет», — утверждал эксперт.Британские медики 29 марта сообщили, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось. Сейчас она находится в сознании и в состоянии самостоятельно есть, пить. Медики даже допустили возможность ее посещения родственницей из России, выразившей такое желание. Вместе с тем сам Сергей Скрипаль остается в стабильно критическом состоянии.