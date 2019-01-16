Британские депутаты проголосовали против соглашения по Brexit
16 января 2019 00:57
401
Палата общин Великобритании проголосовала против соглашения о выходе из ЕС, предложенного правительством Терезы Мэй и согласованного с Брюсселем. Отмечается, что отвергло документ большинство парламентариев: 432 против 202, проголосовавших за.
Отмечается, что это рекордное поражение правительства за последние 95 лет.
Напомним, что изначально голосование по поводу сделки с EC о Брексите должно было состояться 11 декабря, но было отменено, чтобы избежать крупного поражения. Позднее ситуацию прокомментировала Мэй. По её словам, такое решение было принято из-за обеспокоенности решением пограничного вопроса в Северной Ирландии.
Соединённое Королевство должно покинуть Европейский союз 29 марта 2019 года. В октябре Правительство Великобритании и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, который определяет условия выхода.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
508
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
683
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
890
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
803
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1086
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
715
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1495
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1305
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1654
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2026
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2218
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3442
Мероприятия