Больше не пустят на борт. Турист спрыгнул с 11 этажа круизного лайнера — видео
20 января 2019 21:49
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Общаясь с журналистами, Ник признался, что не ожидал, что видео с его прыжком станет вирусным в Сети.
— Я не думал, прежде чем совершить прыжок. Хотел рассмешить друзей и доплыть до берега, продолжив отдых. Не думал, что последствия будут такими серьёзными, — заявил он.
Юноша, который отделался лишь незначительными травмами, добавил, что после прыжка его попросили немедленно покинуть корабль. Добираться до дома ему пришлось самостоятельно. Кроме того, его внесли в список лиц, которым пожизненно запрещено пользоваться услугами перевозчика.
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