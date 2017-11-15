Более половины богатств жителей Земли сконцентрировано в руках 1% населения планеты
15 ноября 2017 10:07
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Более половины богатств жителей Земли сконцентрировано в руках 1% населения планеты, а 3% богатства приходится на 70% остальных землян. С 2000-х годов неравенство продолжает увеличиваться, заключили эксперты Credit Suisse
За прошедшие 12 месяцев совокупное благосостояние населения планеты выросло на 6,4%, до $280 трлн, это самый высокий показатель с 2012 года, говорится в опубликованном 14 ноября докладе Global Wealth Report 2017. Его подготовил Credit Suisse Research Institute, он опубликован на официальном сайте швейцарской финансовой компании.
Благосостояние планеты росло быстрее, чем численность ее населения, отмечают авторы доклада. Из-за этого показатель среднего благосостояния на взрослую душу населения Земли также достиг рекордной отметки в $56,5 тыс.
При этом с 2007 года растет показатель неравенства распределения благосостояния. В Credit Suisse рассчитали, что сейчас 1% самых обеспеченных людей на Земле владеют 50,1% благосостояния планеты. В начале 2000-х этот показатель составлял 45,5%, затем с 2006 по 2008 год опустился до 42,5%, но во все последующие годы демонстрировал рост.
По расчетам экспертов Credit Suisse, как минимум следующие пять лет совокупное глобальное благосостояние продолжит увеличиваться. К 2022 году совокупное благосостояние достигнет отметки $341 трлн. При этом наибольший рост будет наблюдаться у развивающихся стран. Примерно на $10 трлн (или 33%) вырастет совокупное благосостояние Китая. Сейчас уровень благосостояния растет сильнее всего в США, говорится в докладе.
Кроме того, число долларовых миллионеров в мире выросло на 2,3 млн человек, примерно половина из них проживает в США, говорится в докладе. В то же время в Великобритании стало на 34 тыс. меньше миллионеров, а в Японии — более чем на 300 тыс.
В то же время благосостояние 3,5 млрд человек — или 70% взрослого населения Земли — составляет менее $10 тыс. в пересчете на душу населения (в совокупности на них приходится 2,7% глобального благосостояния).
В конце октября доклад о долларовых миллиардерах опубликовали UBS и PwC. Согласно их исследованию, в 2016 году в мире стало на 10% больше долларовых миллиардеров, а рост их совокупного состояния составил 17%. Совокупный капитал 1,5 тыс. миллиардеров Земли составил $6 трлн, говорилось в том докладе, пишет РБК.
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