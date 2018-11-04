Более 50 агрессивных тюленей напали на мужчину на пляже в Шотландии
4 ноября 2018 09:25
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Они вынудили его обратиться в бегство и залезть на скалу.
Инцидент произошел вблизи города Аймут 3 ноября, пишет SkyNews. По данным береговой охраны, мужчина после рыбалки шел по пляжу и наткнулся на лежбище нескольких десятков тюленей. Животные заметно нервничали и начали проявлять агрессию, пытаясь атаковать рыбака. Мужчине пришлось забраться на скалу, откуда спуститься он уже не смог. Пострадавший все же сумел вызвать спасателей, однако операция по его вызволению из окружения тюленей началась только с наступлением темноты. В ней задействовали четыре команды спасателей береговой охраны. Мужчину успешно сняли со скалы и доставили в город. Он получил незначительное переохлаждение, пишут «Известия».
Инцидент произошел вблизи города Аймут 3 ноября, пишет SkyNews. По данным береговой охраны, мужчина после рыбалки шел по пляжу и наткнулся на лежбище нескольких десятков тюленей. Животные заметно нервничали и начали проявлять агрессию, пытаясь атаковать рыбака. Мужчине пришлось забраться на скалу, откуда спуститься он уже не смог. Пострадавший все же сумел вызвать спасателей, однако операция по его вызволению из окружения тюленей началась только с наступлением темноты. В ней задействовали четыре команды спасателей береговой охраны. Мужчину успешно сняли со скалы и доставили в город. Он получил незначительное переохлаждение, пишут «Известия».
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