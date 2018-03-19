Богатейшая женщина из Гонконга потеряла половину состояния — порядка $6 млрд
19 марта 2018 19:14
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После этого котировки акций Kingston Financial Group резко пошли вниз, и к 30 января капитализация компании упала на 17%.
Падение стоимости акций на 50% привело к серьезным убыткам для ряда инвесторов, в том числе и для самой владелицы. В январе ее состояние оценивалось в $12 млрд. Однако к настоящему моменту, по данным Bloomberg, состояние Поллианны сократилось до $5,36 млрд.
В результате в списке богатейших женщин Гонконга она опустилась на третье место, уступив Пэнси Хо, дочери Стэнли Хо, называемого «игорным королем» Макао, и Вивьен Чен, входящей в правление конгломерата Nan Fung Group, занимающегося недвижимостью.
Поллианна Чу основала Kingston Financial Group вместе со своим мужем Николасом Чу в начале 1990-х годов. В спектр деятельности компании входят торговля ценными бумагами, корпоративный консалтинг и управление активами. Компании также принадлежат два отеля и казино в Макао — Casa Real Hotel и Grandview Hotel.
Фото: Gafencu / YouTube
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