Богатейшая женщина Китая за четыре дня заработала $2 млрд
8 января 2018 22:10
169
По их подсчетам, всего за четыре дня работы бирж в 2018 году состояние Хуэйянь выросло с $23,6 млрд до $25,6 млрд. В списке миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) Хуэйянь поднялась на 31-е место, войдя в первую десятку предпринимателей, сумевших сильнее других увеличить свое состояние с начала 2018 года.
Лидером по этому показателю стал основатель Amazon.com Джефф Безос, увеличивший свой капитал сразу на $4,71 млрд, в том числе на $1,54 млрд за последний день. Состояние Хуэйянь за последний день увеличилось на $1,09 млрд, что позволило ей поделить второе место с основателем Zara Амансио Ортегой.
В списке богатейших людей Китая Хуэйянь, считающаяся также самым молодым миллиардером страны, по данным Bloomberg, по-прежнему занимает пятое место, уступая Ван Цзяньлину. В то же время эксперты Forbes полагают, что Хуэйянь его уже обошла — состояние богатейшей женщины Китая они оценивают в реальном времени в $28,6 млрд, а состояние Цзяньлина — только в $25,4 млрд.
В конце октября 2017 года эксперты UBS и PwC опубликовали исследование, согласно которому по итогам 2016 года количество миллиардеров, представляющих страны Азии, впервые в истории превысило количество миллиардеров США.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6041
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2281
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9210
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2834
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10977
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3225
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2977
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1807
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2202
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2097
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1750
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3381
Мероприятия