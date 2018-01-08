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Богатейшая женщина Китая за четыре дня заработала $2 млрд

8 января 2018 22:10
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Состояние Ян Хуэйянь увеличилось до $25,6 млрд.
Как сообщает РБК, самая богатая женщина Китая Ян Хуэйянь, владеющая контрольным пакетом акций девелопера Country Garden Holdings, с начала 2018 года стала богаче еще на $2,06 млрд, подсчитали эксперты Bloomberg.

По их подсчетам, всего за четыре дня работы бирж в 2018 году состояние Хуэйянь выросло с $23,6 млрд до $25,6 млрд. В списке миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) Хуэйянь поднялась на 31-е место, войдя в первую десятку предпринимателей, сумевших сильнее других увеличить свое состояние с начала 2018 года.

Лидером по этому показателю стал основатель Amazon.com Джефф Безос, увеличивший свой капитал сразу на $4,71 млрд, в том числе на $1,54 млрд за последний день. Состояние Хуэйянь за последний день увеличилось на $1,09 млрд, что позволило ей поделить второе место с основателем Zara Амансио Ортегой.

В списке богатейших людей Китая Хуэйянь, считающаяся также самым молодым миллиардером страны, по данным Bloomberg, по-прежнему занимает пятое место, уступая Ван Цзяньлину. В то же время эксперты Forbes полагают, что Хуэйянь его уже обошла — состояние богатейшей женщины Китая они оценивают в реальном времени в $28,6 млрд, а состояние Цзяньлина — только в $25,4 млрд.

В конце октября 2017 года эксперты UBS и PwC опубликовали исследование, согласно которому по итогам 2016 года количество миллиардеров, представляющих страны Азии, впервые в истории превысило количество миллиардеров США.



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