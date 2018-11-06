Билл Гейтс показал работающий без воды туалет
6 ноября 2018 20:29
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Безводный туалет работает по принципу отделения твердых отходов от жидких — оба вида нечистот затем перерабатываются в химические удобрения.
«Технологии, которые вы видите здесь, являются самыми значительными достижениями в области санитарии почти за 200 лет», — цитирует Гейтса Bloomberg.
Технологичный туалет был создан на средства благотворительного фонда, основанного Биллом Гейтсом и его женой Мелиндой. За семь лет в разработку устройства, которое бы позволяло превращать отходы человеческой жизнедеятельности в удобрения или в воду, фонд потратил $200 млн. Всего, по словам Гейтса, было разработано порядка 20 моделей такого рода туалетов.
По его словам, модель, разработка которой шла несколько лет, наконец готова к продаже. Однако для того, чтобы такие туалеты стали предметом массового производства, фонд Гейтс готов потратить еще $200 млн.
Согласно данным фонда Гейтс, плохие условия санитарии в мире ежегодно становятся причиной смерти 500 тыс. детей в возрасте до пяти лет. Борьба с последствиями диареи, холеры и других заболеваний, вызванных загрязненной водой и несоблюдением правил гигиены, приводит к росту ежегодных затрат на здравоохранение на $233 млрд.
Чтобы проиллюстрировать необходимость улучшения ситуации, Гейтс принес на презентацию туалета банку с фекалиями. По его словам, это хорошее напоминание о том, что в таком небольшом образце «могут содержаться 200 трлн клеток ротавируса, 20 млрд бактерий рода шигелл (вызывают различные инфекционные заболевания. — РБК) и 100 тыс. яиц червей паразитов».
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